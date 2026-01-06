Nestlé ritira dal mercato latte per neonati in diversi Paesi anche l’Italia | i lotti interessati
Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati venduti in diversi Paesi, tra cui l’Italia. La decisione riguarda specifici lotti di prodotti formulati per l’infanzia, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Di seguito sono riportati i dettagli sui lotti interessati, per permettere ai genitori di verificare eventuali prodotti presenti in casa.
Nestlé sta richiamando volontariamente alcuni lotti di prodotti formulati per l’infanzia. L’elenco dei lotti commercializzati dall’azienda in Italia e interessati da questo richiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nestlè ritira due lotti di latte in polvere per lattanti Nidina Optipro 1. “Rischio di contaminazione col Batterio cereus”
Leggi anche: Richiamo latte in polvere Nestlé per rischio microbiologico, due lotti coinvolti
Nestlé ritira dal mercato latte per neonati in diversi Paesi, anche l’Italia: i lotti interessati - Con una nota pubblicata sul sito il colosso alimentare svizzero Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati a titolo precauzionale. fanpage.it
ATTENZIONE RITIRO IMMEDIATO: -NIDINA OPTIPRO 1 POLV 800G(989665359): lotto ritirato 52850346AD scad.31/10/2027 -NIDINA OPTIPRO 1 POLV 2PZ 600G(988660902): lotto ritirato 52860346BB scad. 30/04/2027 Il ritiro e' stato disposto a seguito dell - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.