Nestlè richiama alcuni lotti di prodotti per l' infanzia

Nestlé Italia ha avviato un richiamo volontario di alcuni lotti di prodotti per l'infanzia. Questa decisione, presa in via precauzionale e dopo un precedente richiamo a dicembre 2025, riguarda possibili deviazioni microbiologiche. La società ha comunicato che l'azione è stata adottata per garantire la sicurezza dei consumatori e rispettare gli standard di qualità, mantenendo la massima attenzione alla tutela dei clienti più giovani.

Nestlè Italiana sta richiamando volontariamente alcuni lotti di prodotti formulati per l'infanzia. «La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia - afferma Nestlè sul proprio sito - avviene in applicazione del principio di precauzione, ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica.

