Nessuno può zittirci. Dopo aver pubblicato uno scoop su Sua Maestà Report, rivelando nomi di magistrati, imprenditori e politici inseriti in dossier di un consulente, abbiamo scelto di fare un'inchiesta approfondita. Tuttavia, questa trasparenza ha suscitato reazioni politiche, in particolare da parte del movimento Cinque Stelle, dimostrando l'importanza di un'informazione libera e indipendente.

Non c'è da stupirsi. È bastato pubblicare uno scoop su Sua Maestà Report, decine di nomi di magistrati, imprenditori, politici finiti nei dossier di un consulente della trasmissione di Sigfrido Ranucci, in pratica fare un'inchiesta vera, per finire sotto attacco politico di tutta l'armata rossa guidata dal movimento Cinque Stelle. Quelli che la stampa è libera solo se è la loro. D'altra parte cosa aspettarsi da chi paragona Maduro a Aldo Moro, mentre il popolo venezuelano esulta nelle piazze, o da chi imbratta l'Italia di manifesti di odio contro gli ebrei per difendere il regime dei terroristi di Hamas, fiancheggiare l'ayatollah Khamenei e spiegarci che tutto il male sta negli Stati Uniti, nelle democrazie dove il popolo sceglie un governo che a loro non piace, come l'Italia di Giorgia Meloni.

