Nessuna pistola fumante nel fascicolo di New York su Nicolas Maduro
Domenica negli Stati Uniti è stato reso pubblico il documento ufficiale contro Nicolás Maduro, firmato dal procuratore Jay Clayton. L’atto di accusa, presentato nel distretto meridionale di New York, non contiene elementi definitivi o prove concrete che incriminino il leader venezuelano. Questa pubblicazione rappresenta un passo formale nel procedimento giudiziario, senza però indicare una conclusione definitiva su eventuali responsabilità o accuse.
Domenica negli Stati uniti è stato reso pubblico l’atto d’accusa contro Nicolas Maduro, firmato dal procuratore del distretto meridionale di New York, Jay Clayton. Le imputazioni ricalcano quelle già formulate . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: New York Times: “Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete e letali contro Nicolás Maduro in Venezuela e nei Caraibi”
Leggi anche: Garlasco e la pistola fumante: il DNA su Chiara Poggi non è di Andrea Sempio (secondo la difesa)
Nessuna pistola fumante nel fascicolo di New York su Nicolas Maduro; «A Caracas regna l’incertezza, la partecipazione nelle strade è in calo».
L’uomo sorrise nella foto segnaletica dopo aver “dato una lezione” a tre studenti universitari che avevano sparato al suo cane con una pistola a pallini. Tutto è iniziato quando i ragazzi sono tornati a casa per le vacanze e hanno trattato il cane di un vicino com - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.