Nessun controllo da 5 anni al Costellation il sindaco di Crans-Montana | I materiali? Non li verifichiamo Solo ora scatta il divieto sui fuochi

Il disco-bar Le Constellation di Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime, non è stato oggetto di controlli ufficiali dal 2020. Il sindaco ha dichiarato che, negli ultimi cinque anni, non sono stati effettuati controlli sui materiali del locale. Solo recentemente è stato introdotto un divieto temporaneo sui fuochi, in risposta alla tragedia e alle esigenze di sicurezza.

Il disco-bar Le Constellation in cui è divampato l’incendio di Capodanno che ha causato 40 morti e 116 feriti, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud durante una conferenza stampa: «I controlli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L’amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. L’amministrazione comunale se ne rammarica amaramente». Nessun obbligo di controllare la qualità dei materiali. Il primo cittadino ha però precisato che la normativa «non menziona il controllo di qualità dei materiali», come la schiuma fonoassorbente infiammabile da cui si sarebbe sviluppato il rogo. 🔗 Leggi su Open.online

