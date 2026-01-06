Nell'edizione odierna di Repubblica Napoli vengono aggiornate le notizie sul ferimento del padre e del fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, a Napoli. L'articolo fornisce dettagli sulle circostanze dell'accaduto, senza collegamenti con attività criminali organizzate. La notizia si concentra sugli sviluppi dell’incidente e sulle reazioni delle persone coinvolte, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

L’edizione di oggi di Repubblica Napoli riporta gli sviluppi del ferimento a Napoli del padre e del fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. “La svolta è arrivata ieri mattina con l’identificazione dei tre autori del ferimento di Gianluca Pisacane. La polizia sarebbe risalita a loro riconoscendoli nelle immagini della videosorveglianza dei Quartieri Spagnoli, zona in cui è avvenuto l’agguato nella notte di sabato scorso. In particolare, come presunto autore materiale della sparatoria sarebbe finito nel mirino il fidanzato di una delle tre donne che un’ora prima avevano litigato con una dipendente del risto-pub “Pisadog19”, gestito dal fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nessun collegamento con la criminalità organizzata col ferimento dei familiari di Pisacane (Repubblica)

Leggi anche: Confartigianato, un protocollo col ministero dell'Interno contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

Leggi anche: “Note stonate” è il nome di una recente operazione delle forze dell’ordine contro dei trapper collusi con la criminalità organizzata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tesla esplosa a Las Vegas, Fbi: nessun collegamento con l'attentato di New Orleans - Si chiamava Matthew Alan Livelsberger, era un militare americano di 37 anni e aveva ... tg24.sky.it

Sul 29enne il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere . Il suo avvocato ribadisce che fra i due non c’è nessun collegamento . Ma riferisce che l’episodio sarebbe stato scatenato dalle parole del sacerdote. - facebook.com facebook