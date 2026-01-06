Neres il Napoli si aggrappa alla speranza È ammaccato ma può farcela per l’Inter
Neres potrebbe tornare disponibile per il Napoli nella prossima partita contro l’Inter a San Siro. Nonostante qualche problema fisico, il giocatore rappresenta una possibile soluzione per la squadra azzurra, che spera di ottenere un risultato positivo. La sua presenza potrebbe essere determinante nel confronto tra le due formazioni, offrendo al Napoli nuove possibilità in una sfida importante per la stagione.
Neres, c’è speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter Per la Gazzetta, il Napoli ha la speranza di poter contare su Neres domenica a San Siro per il match con l’Inter. Il titolo è: “Neres, l’Inter sul filo” E ancora: “Solo distorsione ma il tempo è poco, David vuol provarci”. Si deciderà nel fine settimana ma a Castel Volturno non sono abbattuti, poi il resto dei giorni fornirà la sentenza definitiva. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: A leggere così la diagnosi a Castel Volturno hanno sorriso, prolungatamente. E lo faranno fino a domenica prossima, ovviamente, con la speranza che quel filo di luce intravista dalle lastra dia corpo all’ottimismo: David Neres è ammaccato ma solo un po’, c’è chiaramente un «trauma distorsivo alla caviglia sinistra» ma c’è pure la possibilità, neppur tanto segreta, che possa bastare questa settimana per buttare via non solo le stampelle sfruttate per uscire dall’Olimpico ma pure il sospetto di dover rinunciare a lui per la nuova madre di tutte le partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Toni sulla lotta scudetto: «Inter e Napoli le più forti ma quell’altra squadra può farcela»
Leggi anche: Dzemaili sui nerazzurri: «L’Inter ha il dovere di vincere lo scudetto. Il Napoli può farcela, ma la Champions pesa»
Neres, il Napoli si aggrappa alla speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter.
Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it
Napoli, sollievo per l'infortunio di David Neres: escluse lesioni alla caviglia sinistra, ora è corsa contro il tempo per il big match con l'Inter - Napoli, sollievo per l'infortunio di David Neres: escluse lesioni alla caviglia sinistra, ora è corsa contro il tempo per il big match con l'Inter. eurosport.it
Napoli in ansia per Neres: oggi gli esami strumentali - Oggi Neres si sottoporrà agli esami strumentali per fare chiarezza sull'infortunio rimediato nel corso della partita contro la Lazio. fantacalcio.it
David Neres è ormai certo di saltare la sfida tra Napoli e Verona, con qualche piccola preoccupazione anche in vista del big match contro l'Inter MA COME GIOCHERANNO ORA GLI AZZURRI A molti è passato inosservato un grosso problema: le assenze - facebook.com facebook
#Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.