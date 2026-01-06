Neres, il Napoli si aggrappa alla speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter.

Neres potrebbe tornare disponibile per il Napoli nella prossima partita contro l’Inter a San Siro. Nonostante qualche problema fisico, il giocatore rappresenta una possibile soluzione per la squadra azzurra, che spera di ottenere un risultato positivo. La sua presenza potrebbe essere determinante nel confronto tra le due formazioni, offrendo al Napoli nuove possibilità in una sfida importante per la stagione.

Neres, c’è speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter Per la Gazzetta, il Napoli ha la speranza di poter contare su Neres domenica a San Siro per il match con l’Inter. Il titolo è: “Neres, l’Inter sul filo” E ancora: “Solo distorsione ma il tempo è poco, David vuol provarci”. Si deciderà nel fine settimana ma a Castel Volturno non sono abbattuti, poi il resto dei giorni fornirà la sentenza definitiva. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: A leg­gere così la dia­gnosi a Castel Vol­turno hanno sor­riso, pro­lun­ga­ta­mente. E lo faranno fino a dome­nica pros­sima, ovvia­mente, con la spe­ranza che quel filo di luce intra­vi­sta dalle lastra dia corpo all’otti­mi­smo: David Neres è ammac­cato ma solo un po’, c’è chia­ra­mente un «trauma distor­sivo alla cavi­glia sini­stra» ma c’è pure la pos­si­bi­lità, nep­pur tanto segreta, che possa bastare que­sta set­ti­mana per but­tare via non solo le stam­pelle sfrut­tate per uscire dall’Olim­pico ma pure il sospetto di dover rinun­ciare a lui per la nuova madre di tutte le par­tite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

