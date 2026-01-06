NerdPool incontra Kwang Jin: un’occasione per esplorare come le storie, come Itaewon Class, riflettano le peculiarità di zone specifiche. Questo manhwa, adattato in una serie su Netflix, mette in luce il quartiere di Itaewon a Seoul, evidenziando l’importanza di contesti locali nella narrazione. Un approfondimento che unisce cultura, ambientazione e personaggi, offrendo uno sguardo autentico su un’area iconica della capitale sudcoreana.

Certe storie raccontano non solo un Paese ma anche una zona ben specifica. Itaewon Class è un manhwa dal quale è stato tratto un drama disponibile su Netflix che ruota attorno all’omonimo quartiere di Seoul. Il suo autore, Kwang Jin è stato ospite di Jundo Comcs allo scorso Lucca Comics & Games e abbiamo potuto parlare con lui di quest’opera, di Itaewon, della Corea e dei valori che muovono i personaggi e le loro azioni all’interno di una storia che riesce a parlare a tutti. Al centro di Itaweon Class troviamo il quartiere di Itaweon che forse per il pubblico occidentale è meno noto di altri quartieri di Seul. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

