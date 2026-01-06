Nella Nobili, la poesia come riscatto. Le iniziative nel centenario.

Nella Nobili, nel centenario della sua nascita, si celebrano le iniziative dedicate alla poesia come forma di riscatto e libertà. Contrariamente ai cliché e alle convenzioni, la sua scrittura è stata definita da Simone de Beauvoir

Controcorrente o semplicemente libera dai cliché e dai salotti, ma per davvero, tanto che Simone de Beauvoir giudicò la sua scrittura "goffa, inesperta, improvvisata". Nella Nobili è stata una poetessa bolognese che ha trovato a Parigi la sua dimensione esistenziale, uscendo un po’ dalla memoria felsinea, ma, a 100 anni dalla sua nascita, che avvenne il 6 gennaio 2026, tante cose stanno per accadere all’ombra delle Due Torri. Perché dietro alla sua figura di donna e scrittrice, ma anche di lavoratrice (l’essere operaia fin dalla giovane età ha dettato la sua ispirazione), si schiera un bel numero di associazioni guidate da Sentieri Sterrati Aps, associazione nata nel 2017 per valorizzare la vita di scrittrici, intellettuali e artiste ancora poco note, che ha proposto al Quartiere Navile l’intitolazione di una via o altro luogo a Nella Nobili, che morì suicida in Francia nel 1985. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

