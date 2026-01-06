Nella calza della Befana la Nuova Sondrio trova solo carbone

La Nuova Sondrio apre il 2026 con una sconfitta nel girone di ritorno di Serie D, subendo un 3-0 dal Brusaporto. La partita ha evidenziato alcune difficoltà dei biancazzurri, soprattutto nel secondo tempo, che si sono tradotte in un risultato negativo. È un avvio di anno che richiederà attenzione e impegno per risalire la china e migliorare le prestazioni della squadra.

La Nuova Sondrio inizia come peggio non si potrebbe il suo 2026 e il girone di ritorno del campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, infatti, vengono sconfitti con il punteggio di 3-0 dal Brusaporto, complice un secondo tempo davvero deludente.Il primo tempoNella prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

