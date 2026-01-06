Nel nuovo Napoli non sarà facile per De Bruyne e Lukaku andare oltre il turnover altro che posto fisso Gazzetta

Il mese di gennaio si configura come un momento cruciale nel campionato di Serie A, con Napoli, Inter e Milan impegnate in una sfida che potrebbe definire la loro posizione in classifica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la continuità e la tenuta delle formazioni saranno fondamentali, specie considerando le rotazioni e le strategie adottate dai club per mantenere alta la competitività. Un periodo decisivo per il prosieguo della stagione verso la vetta.

Gennaio sarà il mese chiave di questo campionato in chiave vetta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sulle tre squadre al vertice: Napoli, Inter e Milan. “Non sono frasi fatte: gennaio è un mese chiave. Tra scontri diretti (Inter-Napoli domenica), quantità di impegni (otto partite per Conte e Chivu, sei per Allegri) e calendario squilibrato (il Milan è messo peggio), è probabile che alla fine della giostra la classifica sarà diversa. Se il Milan ne esce bene, il discorso potrebbe farsi interessante. Altrimenti si tornerà al dualismo Napoli-Inter che era poi quello atteso a inizio stagione, dopo il testa a testa in volata dell’ultimo campionato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

