Gli Oklahoma City Thunder, campioni NBA in carica, affrontano una serie di risultati negativi dopo un avvio promettente. Recentemente, la squadra ha subito due sconfitte consecutive, evidenziando un momento di difficoltà nel corso della stagione. Nel frattempo, i Charlotte Hornets hanno ottenuto una vittoria significativa contro Oklahoma City, mentre un ex giocatore come Kevin Durant ha contribuito alla vittoria di Phoenix, portando nuovi spunti alla regular season NBA del 2025.

Oklahoma City (Sttati Uniti), 6 gennaio 2025 – Dopo un inizio di annata da veri schiacciasassi, gli Oklahoma City Thunder sembrano essere costretti a fare i conti con un momento di comprensibile flessione: per la seconda volta in stagione, i campioni NBA in carica hanno infatti perso due gare di fila (era già successo a Natale). Il quarto ko nelle ultime otto gare di OKC è maturato contro gli Charlotte Hornets, che hanno sbancato il Paycom Center con un perentorio 124-97 (prima volta sotto quota 100 punti per i Thunder). A trascinare gli Hornets a questo vero e proprio colpaccio è stato il duo formato da Brandon Miller (28 punti) e Kon Knueppel (23), mentre in casa dei Thunder – che hanno pagato le basse percentuali al tiro (37% dal campo e 28% da tre) non sono bastati i 21 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che ha superato quota 20 per la 108^ gara di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, impresa degli Hornets che sbancano Oklahoma City. L'ex Durant gela Phoenix

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (6 gennaio): Kevin Durant match-winner per i Rockets sui Suns, Thunder ko in casa contro gli Hornets

Leggi anche: Nba Cup 2025: Oklahoma travolge Phoenix, San Antonio elimina i Lakers. Definite le semifinali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Toronto, vittorie per Boston e Minnesota - Non c’è scampo per i Pistons, perché i Knicks si presentano a Detroit con l’intenzione di mettere da subito le mani sulla partita e lo fanno con un 1° quarto a dir poco dominato e chiuso con un ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver ... sport.sky.it