Natale a Cortona | oltre 6mila ingressi fra trenino virtuale Sky Tower e Mostra del modellismo

Il Natale a Cortona si è concluso con oltre 6.000 ingressi, grazie a iniziative come il trenino virtuale, la Sky Tower e la Mostra del modellismo. La cerimonia del 6 gennaio ha sancito la chiusura della seconda edizione della mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, premiando i partecipanti. Un appuntamento che ha attratto visitatori e appassionati, contribuendo a consolidare l’offerta natalizia della città.

Si conclude in bellezza il programma di Natale a Cortona, questo 6 gennaio si è tenuta la cerimonia conclusiva con la premiazione dei partecipanti alla seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d'epoca. Il sindaco Luciano Meoni e il presidente di Cortona Sviluppo, Fabio.

Inaugurato il Natale 2025 a Cortona - Arezzo, 6 dicembre 2025 – Inaugurato Natale a Cortona, animazioni con San Francesco sui palazzi, Sky Tower e la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca. lanazione.it

A CORTONA È ANCORA NATALE: GLI APPUNTAMENTI Dopo gli eventi di Capodanno, le iniziative di Natale a Cortona guardano agli ultimi appuntamenti in vista dell’Epifania. https://www.sr71.it/2026/01/02/cortona-saluta-il-natale-con-lepifania-presep - facebook.com facebook

