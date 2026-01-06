Napoli Zambo Anguissa torna il prossimo fine settimana | fissata la partita per il ritorno in campo
Il Napoli si prepara a riaccogliere André-Frank Zambo Anguissa, che tornerà in campo nel prossimo fine settimana. Dopo un periodo di assenza, il centrocampista africano è disponibile per la partita di ritorno, offrendo una soluzione importante al reparto mediano della squadra. La sua presenza rappresenta un elemento positivo per le strategie del Napoli in vista delle prossime sfide.
Il Napoli ritrova una pedina fondamentale del suo centrocampo: André-Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare in campo prima del previsto. Dopo oltre un mese di stop a causa di un infortunio, il centrocampista camerunense accelera i tempi di recupero e mette nel mirino il rientro fissato per venerdì 17 gennaio, in occasione della sfida . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Napoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la data
Leggi anche: Napoli, Zambo Anguissa verso il recupero: cerchiata la data del rientro in campo
Napoli, Anguissa ora accelera: ecco quando può tornare in campo calendario alla mano; Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia; Anguissa potrebbe anticipare il rientro: la data; Zambo Anguissa verso il recupero: il Napoli cerchia due date in rosso.
Anguissa verso il rientro spinge lontano un altro azzurro: può andare in prestito in A - C’è infatti attesa per il rientro di Frank Zambo Anguissa: dalle condizioni del centrocampista ... tuttonapoli.net
Rientro Zambo Anguissa: gli aggiornamenti sul recupero del centrocampista - Il centrocampista camerunense sta scontando un lungo periodo di stop a causa di un infortunio e i tifosi azzurri attendono con ansia il ... tag24.it
Infortunio Anguissa, ci sono novità: il camerunese può anticipare il rientro - Pomeriggio prolifico per il Napoli allenato da Antonio Conte che è riuscito a imporsi con il risultato di ... fantamaster.it
Si avvicina il rientro di Zambo Anguissa Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista camerunense avrebbe come obiettivo la gara del 20 gennaio Quel giorno il Napoli sarà impegnato in Champions League e la speranza di C - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.