napoli verona dove vederla in tv e in streaming

Napoli e Verona si preparano a sfidarsi in una partita valida per il campionato di Serie A. Il match si svolgerà in un contesto di equilibrio, con il Napoli alla ricerca di punti importanti dopo la recente sconfitta contro il Torino. Ecco dove seguire la partita in diretta tv e streaming, per rimanere aggiornati sui risultati e le novità della partita.

Il Napoli si appresta ad affrontare il Verona ultimo in classifica, appena reduce da una sconfitta pesante per 0-3 in casa contro il Torino di Baroni neanche due giorni fa. Conte vuole chiudere “a punteggio pieno” il girone di andata arrivando al massimo possibile, ovvero 43 punti. Nel girone di ritorno dell’anno scorso vinse lo scudetto facendone 38, mentre in quello d’andata 44. La gara sarà disponibile esclusivamente in streaming. . Napoli-Verona si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18:30. Sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle ore 18:00. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

