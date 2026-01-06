Napoli-Verona dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli e Verona si affrontano mercoledì 7 gennaio al Maradona nel turno infrasettimanale di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo ai tifosi un'opportunità di seguire l'evento sportivo comodamente da casa. Di seguito, le indicazioni su come e dove vedere la gara in modo legale e affidabile.

Prima partita dell'anno al Maradona per il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato. Gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 7 gennaio contro il Verona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn.

