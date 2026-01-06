Napoli-Verona dove vedere la partita in tv e streaming
Napoli e Verona si affrontano mercoledì 7 gennaio al Maradona nel turno infrasettimanale di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo ai tifosi un'opportunità di seguire l'evento sportivo comodamente da casa. Di seguito, le indicazioni su come e dove vedere la gara in modo legale e affidabile.
Prima partita dell'anno al Maradona per il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato. Gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 7 gennaio contro il Verona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli-Verona si avvicina: ALL'ANTI-VIGILIA DEL MATCH SONO ANCORA TANTI I BIGLIETTI PER LA SFIDA DISPONIBILI Ad oggi, infatti, si contano disponibilità medie in Tribuna Posillipo e nei Distinti inferiori, con presenza bassa di biglietti nei due anel - facebook.com facebook
Colombo arbitra Parma-Inter, Napoli-Verona a Marchetti e Mariani per il Milan #seriea x.com
