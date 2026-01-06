Napoli spunta un altro club sull’azzurro | addio sempre più vicino

Luca Marianucci si appresta a lasciare il Napoli, con un trasferimento in prestito secco di sei mesi. La decisione segna un cambiamento importante nel percorso del giovane difensore azzurro, il cui addio appare ormai prossimo. Questa operazione riflette le strategie di mercato del club e le opportunità di crescita per il calciatore, che potrà così accumulare esperienza altrove.

Il futuro immediato di Luca Marianucci sembra lontano da Napoli. Il giovane difensore azzurro è destinato a lasciare il club in questa sessione di mercato con un prestito secco di sei mesi. La decisione nasce dalla necessità di garantire continuità e minuti a un giocatore che finora ha trovato poco spazio. Sul tavolo ci sono più opzioni e la società vuole scegliere con attenzione la destinazione migliore per favorire la sua crescita. Cagliari in prima fila, ma la concorrenza è forte. Tra i club interessati, secondo quanto riportato da TMW, c’è il Cagliari, che si è mosso con decisione per rinforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

