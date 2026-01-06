Napoli scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli | persone in ospedale per intossicazione

Un incendio si è verificato in una palazzina di via Francesco Girardi, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’incendio ha causato l’intossicazione di alcune persone, trasportate in ospedale per monitoraggio e cure. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’incidente rimane sotto osservazione, mentre le cause sono ancora oggetto di indagine.

Paura a Napoli per un incendio scoppiato in una palazzina in via Francesco Girardi ai Quartieri Spagnoli. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori. Secondo quanto si apprende circa venti persone in ospedale per intossicazione.

