Il Napoli mostra interesse per Federico Chiesa, alimentando le voci di mercato. Tuttavia, al momento si tratta di un interesse esplorativo, senza conferme ufficiali. Il club azzurro ha avviato una prima presa di contatto, mantenendo un approccio cauto e valutando con attenzione le possibilità di un eventuale trasferimento. La situazione rimane aperta e in fase di approfondimento, senza ancora sviluppi concreti.

Il nome di Federico Chiesa entra nei discorsi di mercato del Napoli, ma con più di una cautela. Il club azzurro ha effettuato una prima chiamata esplorativa, sfruttando i buoni rapporti tra le parti, senza però affondare il colpo. La situazione economica attuale non consente manovre rigide, soprattutto su formule vincolanti. Lo scenario resta aperto, ma legato a condizioni precise che dovranno maturare nelle prossime settimane. La chiamata del Napoli e i limiti attuali. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video su YouTube ha raccontato i contorni dell’operazione. Il Napoli ha mostrato interesse, ma senza possibilità di spingersi oltre una semplice esplorazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’interesse per Chiesa è reale: i tifosi ora sognano!

Leggi anche: Stadio Napoli, l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi: “Ora il rischio è reale”

Leggi anche: Chiesa al Napoli, interesse per gennaio: spunta la possibile clausola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, torna a risplendere la facciata della chiesa del Gesù Nuovo - Dopo appena 14 mesi di lavori, la facciata principale della Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli torna a risplendere in tutta la sua bellezza grazie al restauro promosso dai Gesuiti (Provincia ... ilmattino.it

Napoli, la Chiesa accoglie 8 studenti palestinesi: l'iniziativa voluta dal Cardinale Battaglia - La Chiesa di Napoli apre le proprie porte a 8 giovani studenti palestinesi, offrendo loro accoglienza, sostegno e una possibilità concreta di futuro. ilmattino.it

Il Napoli non ha ancora abbandonato la pista Chiesa A confermare l'interesse degli azzurri ci ha pensato Fabrizio Romano Il problema principale è legato a questo mercato a incastri a cui è costretto il Napoli Se non andrà via un calciatore a titolo definiti - facebook.com facebook

| @DiMarzio: “Con il crescere dell’interesse per Lorenzo Lucca da parte del Benfica (ci sono stati dei contatti positivi), il Napoli si sta già guardando attorno sondando il mercato degli attaccanti. Se Lucca andrà davvero in prestito alla squadra di Lisbona, il N x.com