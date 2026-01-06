Napoli la casa va a fuoco | famiglia in salvo grazie al cane Rocky

Nella mattina nei Quartieri Spagnoli di Napoli, un incendio ha interessato un appartamento, probabilmente causato da un cortocircuito. La famiglia è riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento del cane Rocky, che ha attirato l'attenzione e permesso di allertare i soccorsi. L’incidente ha provocato danni all’immobile, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il rogo è divampato all'alba in un appartamento nei Quartieri Spagnoli, forse a causa di un cortocircuito. Nessun ferito grave. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, la casa va a fuoco: famiglia in salvo grazie al cane Rocky Leggi anche: Napoli, in casa scoperti 220 grammi di hashish grazie al fiuto del cane antidroga: 20enne arrestato Leggi anche: Casa in fiamme a Casale di Mezzani: una famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pisacane, il fratello ferito a colpi d'arma da fuoco; Casa in fiamme a Casale di Mezzani: una famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco; Spari ai Quartieri Spagnoli, Pisacane: “Mio fratello non è in pericolo di vita. Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto”; Spari a Napoli, ferito il fratello di Pisacane. L'allenatore: «Non è in pericolo di vita, vi ringrazio per la vicinanza». Incendio e fumo in casa a Napoli all’Epifania, 5 sfollati ai Quartieri Spagnoli: “Salvati dal cane” - Incendio in casa in Vico Campanile al Consiglio ai Quartieri Spagnoli stamattina: 5 sfollati (4 adulti e un minore) e 20 in ospedale per intossicazione ... fanpage.it

Incendio ai Quartieri Spagnoli, il racconto: «Così il nostro cane Rocky ci ha salvato la vita: siamo senza casa» - Dopo l'incendio e la paura di stanotte a Napoli, ai quartieri Spagnoli, parla il proprietario della casa distrutta dal rogo. msn.com

Napoli, in fiamme un terrazzo all'Arenella: in casa non c'era nessuno - L'incendio divampato in via Francesco Blundo, al confine con il Vomero, probabilmente a causa dell'esplosione di alcuni botti di Capodanno ... rainews.it

Appena tornato a casa mia con l'oro di Napoli Tutte le domeniche prepara la seconda sorella per me che sono single. Ancora indeciso con che pasta abbinare Senza dubbi i ziti spezzati - facebook.com facebook

Il Napoli vince 2-0 in casa della Lazio grazie ad una super prestazione Tutti i calciatori azzurri regalano una prestazione impeccabile, ma spiccano su tutti Juan Jesus e Politano, autore di due assist #LazioNapoli #SSCNapoli #spazionapoli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.