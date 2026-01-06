Napoli incendio in un basso ai Quartieri Spagnoli | venti persone intossicate

Nella prima mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un basso nei Quartieri Spagnoli di Napoli, precisamente in vico Campanile al Consiglio. L’incendio, scoppiato intorno alle 6.30, ha causato l’intossicazione di venti persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare soccorso.

Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino, intorno alle 6.30, all'interno di un "basso", un'abitazione situata al piano terra, di vico Campanile al Consiglio, a pochi passi da via Girardi, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Napoli, incendio in un'abitazione ai Quartieri Spagnoli: venti persone intossicate Non si registrano feriti, ma secondo .

