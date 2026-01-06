Napoli – Goretzka ci sono aggiornamenti | il calciatore ha preso una decisione!

Napoli resta attento alla situazione di Leon Goretzka al Bayern Monaco. Con l'apertura del calciomercato invernale, la società segue con interesse eventuali sviluppi riguardanti il centrocampista tedesco, valutando possibili opportunità di mercato. La decisione di Goretzka potrebbe influire sulle strategie future del club azzurro, che continua a monitorare da vicino la situazione del giocatore.

In vista del calciomercato invernale e non, il Napoli monitora attentamente la situazione in casa Bayern Monaco su Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è, infatti, in scadenza di contratto e potrebbe lasciare anzitempo il suo attuale club ed è intenzionato ad ascoltare offerte. Sulle sue tracce però, stando a quanto riportato da SkySportDE, c’è anche il Barcellona. Il calciatore ha preso anche una decisione. Goretzka prende tempo: occhio al Barcellona. Il centrocampista bavarese è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo futuro. Come rivelato da SkySportDe, ha preso del tempo per riflettere, mettendo in stand-by la proposta arrivata dal Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

