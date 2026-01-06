Napoli Conte risolve problemi | ecco tutti i ‘miracoli’ tattici del tecnico e il futuro…

In questo articolo analizziamo come Antonio Conte ha affrontato le sfide del Napoli, intervenendo con soluzioni tattiche mirate per migliorare le prestazioni della squadra. Esploreremo le principali strategie adottate e le possibili evoluzioni future, offrendo un quadro chiaro e obiettivo del lavoro del tecnico e delle prospettive della formazione partenopea.

Napoli, Conte sistema la squadra e risolve problemi: tutte le mosse tattiche del tecnico e gli scenari futuri. I dettagli L'allenatore del Napoli come un famoso personaggio di Pulp Fiction? É la tesi di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport. Sullo schermo del campionato, Antonio Conte irrompe come un personaggio di Tarantino: «Sono il signor Wolf, risolvo problemi». Napoli, i segreti del nuovo modulo Conte. Per Sarri sconfitta sul piano tattico; Conte: Stiamo facendo cose importanti. Mercato? Non parlo, l'anno scorso ho portato sfiga...; Mauro: Voto la lotta scudetto. Inter da 10 in attacco, ma il Napoli ha Conte. Milan? Difesa da 6; Vieri: «Conte non ha mai perso il Napoli. Inter, basta piangere, la rosa è profonda. Pio? Chi ci paragona non capisce molto di calcio».

Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato? Non parlo, l'anno scorso ho portato sfiga..." - "Uomini contati, sono seriamente preoccupato", le parole dell'allenatore del Napoli dopo la vittoria con la Lazio ... tuttosport.com

Napoli, Conte: “Prestazione eccellente”. Ma scatta l’allarme per Neres - Il tecnico esalta i suoi: “Livello molto alto in uno stadio difficile”. napoli.repubblica.it

Spazio Napoli. . Serata in città per Conte: APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL MISTER Cena-relax per l'allenatore del Napoli da White Chill Out Lungomare, locale super frequentato da Conte Maglia con dedica per il proprietario del locale, foto con i tifo - facebook.com facebook

Il 'nuovo' #Napoli di #Conte funziona: numeri in crescita #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

