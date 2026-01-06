Napoli-Chiesa primo contatto esplorativo | operazione complessa

Da stilejuventus.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli e Federico Chiesa hanno recentemente avviato un contatto esplorativo, segnando il primo passo di un possibile trasferimento. L'incontro ha permesso di valutare la situazione dell’esterno e di approfondire le possibilità di collaborazione futura. Si tratta di un'operazione complessa, che richiede ulteriori approfondimenti e negoziati tra le parti coinvolte.

Un primo segnale c’è stato. Napoli e Federico Chiesa hanno avuto un contatto esplorativo, una chiamata utile a fotografare la situazione dell’esterno. Il dialogo è stato agevolato dagli ottimi rapporti tra il ds azzurro Giovanni Manna e l’entourage del giocatore, confermando un interesse già noto e risalente alla scorsa estate. Il nodo resta economico. Come riferito da Fabrizio Romano, nel contesto attuale il Napoli non può sostenere operazioni con obbligo di riscatto: un investimento definitivo sarebbe possibile solo a fronte di una cessione importante strutturata con la stessa formula. Senza questo incastro, i margini sono ridotti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

napoli chiesa primo contatto esplorativo operazione complessa

© Stilejuventus.com - Napoli-Chiesa, primo contatto esplorativo: operazione complessa

Leggi anche: Il Napoli si è informato su Chiesa, ma non può garantire un acquisto definitivo: è un’operazione complessa

Leggi anche: Napoli accelera per Mainoo: primo contatto per averlo a gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiesa, primo contatto Juve-Liverpool. Cancelo verso il Barça; Federico Chiesa torna alla Juventus? Contatti col Liverpool, ci prova anche il Napoli; Chiesa, il calciomercato Juve si accende! Primo contatto ufficiale tra i club; Clamoroso Juventus, contatti ufficiali per il ritorno di Chiesa.

napoli chiesa primo contattoRomano: "Contatto Napoli-Chiesa, due nodi frenano l'operazione" - Una semplice chiamata, utile a comprendere la situazione dell’esterno offensivo, resa possibile anche ... tuttojuve.com

napoli chiesa primo contattoContatto Chiesa-Napoli, Romano: “Nodo formula e blocco soft del mercato” - Una semplice chiamata per capire la situazione del giocatore, favorita anche dagli ottimi rapporti tra il ... tuttonapoli.net

napoli chiesa primo contattoChiesa al Napoli, Romano: "Contatto esplorativo per un prestito senza obbligo" - Fabrizio Romano ha parlato del possibile approdo al Napoli del calciatore del Liverpool Federico Chiesa, sulla lista di Manna già dalla scorsa estate. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.