Napoli-Chiesa primo contatto esplorativo | operazione complessa

Napoli e Federico Chiesa hanno recentemente avviato un contatto esplorativo, segnando il primo passo di un possibile trasferimento. L'incontro ha permesso di valutare la situazione dell’esterno e di approfondire le possibilità di collaborazione futura. Si tratta di un'operazione complessa, che richiede ulteriori approfondimenti e negoziati tra le parti coinvolte.

Un primo segnale c'è stato. Napoli e Federico Chiesa hanno avuto un contatto esplorativo, una chiamata utile a fotografare la situazione dell'esterno. Il dialogo è stato agevolato dagli ottimi rapporti tra il ds azzurro Giovanni Manna e l'entourage del giocatore, confermando un interesse già noto e risalente alla scorsa estate. Il nodo resta economico. Come riferito da Fabrizio Romano, nel contesto attuale il Napoli non può sostenere operazioni con obbligo di riscatto: un investimento definitivo sarebbe possibile solo a fronte di una cessione importante strutturata con la stessa formula. Senza questo incastro, i margini sono ridotti.

