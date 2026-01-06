I biglietti per la sfida Napoli – Chelsea, valida per la Champions League del 28 gennaio, sono ora disponibili. In vista dell’atteso incontro, è possibile consultare prezzi e modalità di acquisto. Domani il Napoli affronta il Verona in campionato, ma è importante anche prepararsi per la partita europea, che rappresenta un momento significativo della stagione.

Domani ci sarà il Verona sulla strada del Napoli in campionato, ma è tempo di pensare anche già al futuro e all’atteso match di Champions League contro il Chelsea del 28 gennaio. E intanto il Napoli ha comunicato la vendita dei biglietti, che partirà dalle ore 12:00 di domani 7 gennaio. Il Napoli annuncia la vendita dei biglietti della sfida di Champions: fasi e costi. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato le modalità di vendita dei tagliandi per la sfida contro il Chelsea. Le fasi di vendita saranno quattro, come elencate qui sotto: FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 2526: Dalle ore 12:00 di mercoledì 7 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 8 Gennaio i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 2526 (20 gare) potranno esercitare la c. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Chelsea, biglietti in vendita: prezzi e modalità

Leggi anche: Biglietti Napoli-Atalanta: prezzi e modalità di vendita

Leggi anche: Biglietti Napoli-Qarabaq, prezzi e modalità di vendita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli-Chelsea, biglietti in vendita da domani: prezzi, fasi di vendita e modalità d'acquisto - SSC Napoli comunica che, a partire dalle ore 12:00 di domani 7 Gennaio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Chelsea, match che ... tuttonapoli.net