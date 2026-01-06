Napoli | aspettando la sfida contro l’Inter c’è prima il Verona

Napoli si prepara alla sfida con il Verona, prima di affrontare l’Inter a Milano. Antonio Conte richiede massima concentrazione e attenzione, sottolineando l’importanza di ottenere i tre punti per mantenere il vantaggio in classifica. La partita rappresenta anche il debutto al Maradona del nuovo anno, con i partenopei determinati a proseguire la corsa scudetto senza sottovalutare un avversario motivato a evitare la zona retrocessione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel mirino c’è già la sfida di domenica a Milano contro l’Inter, ma prima c’è da sbrigare la pratica Verona in quella che sarà il battesimo al Maradona del nuovo anno: Antonio Conte non ammette distrazioni e al suo Napoli chiede concentrazione, turn over e ovviamente i tre punti necessari per continuare nella corsa scudetto sapendo di trovarsi di fronte una squadra che non ha nulla da perdere e che venderà cara la pelle per non perdere contatto con la zona salvezza. Mercoledì 7 gennaio il Napoli ospita il Verona alle 18.30 Probabili formazioni di Napoli-Verona: Napoli (3-4-2-1): 22 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 8 McTominay, 68 Lobotka, 3 Gutierrez; 70 Lang, 19 Hojlund, 20 Elmas. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

