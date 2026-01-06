Musica e comunità grande successo a Cataforio per il concerto In Nativitate Domini

Il concerto “In Nativitate Domini” si è svolto nella chiesa di San Giuseppe a Cataforio, conclusivo del progetto “Natale nei borghi”. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, offrendo un momento di musica e condivisione nel rispetto della tradizione natalizia. Un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il senso di comunità nel territorio.

Grande successo per il concerto "In Nativitate Domini" ospitato nella chiesa di San Giuseppe. L'evento ha chiuso ufficialmente il programma del "Natale nei borghi" a Cataforio. Alla serata, organizzata dalla Pro Loco Vallata del Sant'Agata San Salvatore, insieme al Chorus Christi, nell'ambito.

