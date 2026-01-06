Musetti-Etcheverry ATP Hong Kong 2026 | orario tv programma streaming

L’appuntamento di domani, mercoledì 7 gennaio, vede proseguire l’ATP Hong Kong 2026 con l’esordio di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. Il tennista italiano, testa di serie numero 1, affronterà Tomas Martin Etcheverry in una partita che si svolgerà nel contesto del torneo ATP 250. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta TV, programma e streaming dell’incontro.

Domani, mercoledì 7 gennaio, proseguirà l’ ATP 250 di Hong Kong, e ci sarà l’esordio negli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile dell’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, che affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry. L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: i due precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano sono entrambi a favore di Musetti, che lo scorso anno si impose dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4. Il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

