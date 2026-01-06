Scopri i principali musei di Napoli attraverso l'intervista al blogger culturale Luciano Carotenuto. Tra il Museo Archeologico e Capodimonte, vengono illustrati i luoghi di maggior interesse artistico e storico della città, offrendo spunti utili per orientarsi e apprezzare al meglio il patrimonio culturale napoletano. Un approfondimento che aiuta a conoscere le tappe fondamentali di un patrimonio ricco e variegato.

Dal Museo Archeologico a Capodimonte, i musei imperdibili di Napoli raccontati dal blogger Luciano Carotenuto. Napoli è una delle città più ricche di storia e cultura d’Europa, un luogo in cui il passato dialoga continuamente con il presente attraverso monumenti, chiese e soprattutto musei di straordinario valore. Per capire davvero quali siano i musei da vedere a Napoli e perché rappresentino tappe fondamentali per residenti e turisti, abbiamo intervistato Luciano Carotenuto, fondatore di arteincampania.net, che viene considerato uno dei più importanti blogger culturali della Campania. Da anni Luciano Carotenuto racconta il patrimonio artistico e storico del territorio campano attraverso articoli, approfondimenti e contenuti digitali seguiti da migliaia di lettori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Musei da vedere a Napoli: l’intervista al blogger culturale Luciano Carotenuto

Leggi anche: I musei sempre gratis da vedere a Roma

Leggi anche: “Mi affascina vederti solo al centro del campo con tutte le persone attorno”: Luciano Ligabue intervista Jannik Sinner. Lui risponde: “Il team è importante” – VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Musei a Napoli, effetto Caravaggio: è record a Capodimonte - L’esodo agostano colpisce positivamente Napoli e i suoi siti museali dove gli ingressi sono in linea - ilmattino.it

Caravaggio arriva a Napoli, Ecce Homo di Madrid in mostra al Museo Capodimonte - A Napoli la mostra «Capodimonte Doppio Caravaggio», dal 24 luglio al 2 novembre, sarà un'occasione unica per ammirare l'Ecce Homo di Madrid, l'ultimo capolavoro ad essere entrato nel corpus del ... ilmessaggero.it

"Domenica al museo" in Sicilia: i luoghi a ingresso gratuito, cosa vedere il 4 gennaio Domenica 4 gennaio 2026: porte aperte e ingressi gratuiti in musei, parchi archeologici e luoghi d'arte statali della Sicilia, per riscoprire i tesori dell'isola; orari e prenotazioni - facebook.com facebook