Muore dopo le botte ricevute dall' ex fidanzato
Una donna è deceduta al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dopo essere stata trovata nel cortile di una villetta prima di Natale, in condizioni critiche. La vittima, che aveva subito violenze dall'ex fidanzato, era stata ricoverata a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Era ricoverata al Pineta Grande Hospital dopo essere stata ritrovata nel cortile di una villetta di Castel Volturno prima di Natale in fin di vita a seguito delle botte ricevute dall'ex fidanzato. La 32enne nigeriana però non ce l'ha fatta. Le sue condizioni cliniche sono via via peggiorata fino. 🔗 Leggi su Casertanews.it
