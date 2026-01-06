Muore dopo le botte ricevute dall' ex fidanzato

Una donna è deceduta al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dopo essere stata trovata nel cortile di una villetta prima di Natale, in condizioni critiche. La vittima, che aveva subito violenze dall'ex fidanzato, era stata ricoverata a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Picchiata a sangue dall'ex, muore dopo 10 giorni di agonia x.com

