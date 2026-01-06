Muore dopo il rogo dell’auto | dramma per un 31enne a Sesto Fiorentino

Nella serata di ieri a Sesto Fiorentino, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un uomo di 31 anni. Un'esplosione legata a un incendio automobilistico ha avuto conseguenze tragiche, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'evento, che ha segnato profondamente la zona e le persone coinvolte.

SESTO FIORENTINO – Una tragica esplosione ha squarciato il silenzio della serata di ieri sulle colline di Sesto Fiorentino, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Il dramma si è consumato intorno alle 22 in via della Topaia, un’area residenziale e panoramica solitamente molto tranquilla, ora finita al centro di un delicato fascicolo d’indagine. A far scattare la macchina dei soccorsi sono stati i residenti della zona, allarmati da un boato improvviso seguito da un bagliore proveniente dalla strada. All’arrivo dei vigili del fuoco, della polizia e dei sanitari del 118, la scena era spaventosa: un’auto era completamente avvolta dalle fiamme e il giovane, di origini campane ma da tempo residente a Sesto e stimato dipendente comunale, giaceva sull’asfalto a poca distanza dalla vettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Sesto Fiorentino: muore 31enne nell’auto in fiamme sulle colline Leggi anche: Tre auto parcheggiate in strada in fiamme a Sesto Fiorentino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. NanoTV. . #Acerra- Muore dopo settimane di ricovero operaio 53enne ferito in un incidente sul lavoro Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Versilia, muore dopo la caduta dal lettino in ospedale: Asl condannata a un maxi risarcimento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.