L’agenda politica di Luca Zaia si avvicina a quella di Roberto Occhiuto, evidenziando una visione condivisa per il futuro del Paese. Mulè di Forza Italia sottolinea come l’estremismo di Vannacci non trovi spazio nel governo, mentre Zaia viene riconosciuto come una figura con cui è possibile dialogare e riflettere sulle prospettive a lungo termine dell’Italia.

“ Luca Zaia? È una persona con cui si può ragionare e pensare a quello che può essere questo paese nei prossimi vent'anni. Quelli come Vannacci, invece, non hanno spazio nel governo”. Lo dice al Foglio Giorgio Mulè, che da esponente di Forza Italia non può che apprezzare le idee a trazione liberale lanciate dall’ex governatore veneto su queste colonne. “Dalla sanità al sociale, fino all’autonomia e alla sicurezza: nel suo manifesto ci sono principi del tutto condivisibili, specialmente per il suo approccio non dogmatico ma incentrato al confronto ”, osserva il vicepresidente della Camera. Zaia oggi è nella giunta veneta, e c’è chi nella Lega vorrebbe ergerlo a responsabile per il nord del partito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mulè (FI): "L'agenda Zaia è simile a quella di Occhiuto. L'estremismo di Vannacci non ha spazio nel governo"

Leggi anche: Grimoldi (ex Lega): "L'agenda Zaia è opposta a quella di Salvini"

Leggi anche: La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mulè (FI): "L'agenda Zaia è simile a quella di Occhiuto. L'estremismo di Vannacci non ha spazio nel governo" - Il vicepresidente della Camera commenta la proposta politica dell'ex governatore della Lega: "Dalla sanità al sociale, dall’autonomia alla sicurezza, ci sono principi condivisibili". ilfoglio.it