Muharemovic la valutazione schizza a 30 milioni | i club interessati e quanto guadagnerebbe la Juve in caso di cessione

Muharemovic, giovane talento del Sassuolo, ha visto la sua valutazione salire a 30 milioni di euro. Diversi club sono interessati al suo acquisto, e una eventuale cessione potrebbe portare alla Juventus un importante guadagno. In questa analisi, analizziamo i dettagli della valutazione, gli interessi dei club e le implicazioni economiche per la squadra bianconera.

Muharemovic, la valutazione schizza a 30 milioni: i club interessati e quanto guadagnerebbe la Juve se il Sassuolo lo vendesse. La crescita esponenziale di Tarik Muharemovic sta attirando l’attenzione dei principali club europei, rendendo il difensore bosniaco uno dei profili più caldi del mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prestazioni del centrale di proprietà del Sassuolo hanno fatto schizzare la sua valutazione fino a 30 milioni di euro. Le squadre interessate. Il talento cresciuto nel vivaio bianconero è finito nel mirino di diverse realtà di primo piano: Inter: i nerazzurri lo considerano l’erede ideale di De Vrij e potrebbero tentare l’affondo già a gennaio qualora l’olandese dovesse partire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

