Movieplayer Awards 2026 | dall' 8 gennaio potete votare i vostri film e serie tv del cuore

Da l’8 al 15 gennaio, potrete esprimere la vostra preferenza votando i film e le serie TV che avete apprezzato di più nel 2025. I Movieplayer Awards 2026 rappresentano un’occasione per condividere le vostre opinioni e riconoscere le produzioni che hanno segnato l’anno appena passato. Partecipare è semplice: scegliete i vostri titoli preferiti e contribuite a decretare i vincitori di questa edizione.

Avete tempo dall'8 al 15 gennaio per votare i film e le serie tv più amate dell'anno appena concluso per farli trionfare ai Movieplayer Awards 2026. L'Epifania tutte le feste si porta via, ma ci regala il ritorno dei Movieplayer Awards 2026, i premi assegnati dai lettori di Movieplayer chiamati a votare i film e le loro serie tv del cuore dell'anno che si è appena concluso. Le votazioni si apriranno giovedì 8 gennaio e proseguiranno fino al 15 gennaio, permettendo ai lettori di premiare i migliori prodotti audiovisivi, le migliori performance e gli autori più meritevoli.

