Motobefana 2026 a Correggio | tutto esaurito per l’amatissimo evento Foto

La Motobefana 2026 a Correggio si è conclusa con il tutto esaurito, confermando il suo ruolo di appuntamento molto atteso. Nonostante il freddo e il rischio neve, centinaia di motociclisti e migliaia di visitatori hanno affollato il centro storico, godendosi l’atmosfera conviviale tra befane e danze. L’evento ha rappresentato l’ultimo giorno ufficiale delle festività natalizie, regalando a Correggio un momento di tradizione e socialità.

Correggio (Reggio Emilia), 6 gennaio 2026 - C'è freddo, c'è il rischio neve? Ma la Motobefana di Correggio ( foto ) continua ad attirare pubblico, con centinaia di centauri arrivati da diverse regioni e con migliaia di visitatori ad affollare per alcune ore il centro storico della cittadina per godersi in compagnia, tra befane e danze di gruppo, l'ultimo giorno ufficiale delle festività di Natale e di inizio anno. Anche oggi l'evento ormai tradizionale dell'Epifania ha registrato il "tutto esaurito", tra esposizione statiche di moto d'epoca e moderne, alcune "truccate" da Befana, con un corollario di altre befane in carne e ossa a danzare e a rallegrare l'atmosfera, a tempo di musica.

