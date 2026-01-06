Mostre e musei restano aperti Visitabile anche il sito Unesco

Musei, mostre e siti storici della città rimangono aperti, offrendo l’opportunità di scoprire e conoscere il patrimonio culturale locale. È possibile visitare anche il sito Unesco, che rappresenta un punto di riferimento importante. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte in modo semplice e accessibile, restando aggiornati sulle aperture e le iniziative in corso.

Anche oggi musei, mostre e luoghi simbolo della città aprono le loro porte a cittadini e visitatori offrendo un articolato itinerario culturale. Il Duomo è visitabile dalle 7 alle 19 e il lunedi dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. L'ingresso in chiesa è gratuito; l'ingresso al presbiterio alto e alla sagrestia a pagamento. Le visite a scopo turistico non sono consentite durante le celebrazioni. La Ghirlandina accoglie i visitatori nei consueti orari, dalle 9.30 alle 18. Le visite, sempre su prenotazione, permettono di salire sulla torre e osservare Modena dall'alto. Oggi alle 17 è in programma anche una visita combo Ghirlandina e Sale storiche del Palazzo Comunale.

