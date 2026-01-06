Morto Gianpaolo Tosel | ha ricoperto il ruolo di Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016 Aveva 85 anni

È scomparso Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A, che ha ricoperto questa carica dal 2007 al 2016. Sono deceduto all'età di 85 anni. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel panorama sportivo italiano, contribuendo alla gestione disciplinare nel massimo campionato di calcio nazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport e delle istituzioni calcistiche.

Morto Gianpaolo Tosel: si è spento all'età di 85 anni l'ex Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016. Il cordoglio Il calcio italiano piange una delle figure più iconiche e discusse delle istituzioni sportive dell'ultimo ventennio. È morto all'età di 85 anni Gianpaolo Tosel, magistrato in pensione che per nove lunghi anni, dal

