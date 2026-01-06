Morto Gianpaolo Tosel | ha ricoperto il ruolo di Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016 Aveva 84 anni

È venuto a mancare Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A, che ha ricoperto questa carica dal 2007 al 2016. Nato 84 anni fa, Tosel è stato una figura di riferimento nel settore sportivo durante il suo incarico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del calcio italiano.

Il calcio italiano piange una delle figure più iconiche e discusse delle istituzioni sportive dell'ultimo ventennio. È morto all'età di 84 anni Gianpaolo Tosel, magistrato in pensione che per nove lunghi anni, dal 2007 al 2016, ha ricoperto il ruolo di Giudice Sportivo della Serie A.

Morto Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per dieci anni - E' morto stamani, a 85 anni, Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra. tuttomercatoweb.com

È morto Gianpaolo Tosel, storico magistrato e giudice sportivo della Serie A - Grande appassionato di calcio, ex procuratore capo di Udine, è stato anche collaboratore all'ufficio inchieste della Figc ... corrieredellosport.it

