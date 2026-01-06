Morto Alessandro Tiberti volto e voce di Rai Sport

È venuto a mancare Alessandro Tiberti, noto giornalista sportivo e volto di Rai Sport, all’età di 61 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, si spegne lasciando un vuoto nel mondo dello sport e del giornalismo. La sua professionalità e passione saranno ricordate da colleghi e appassionati.

Alessandro Tiberti, giornalista sportivo, è scomparso all'età di 61 anni. Ha combattuto a lungo con un brutto male che lo ha portato via. Così leggiamo sul sito internet di Rainews: "La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento.

Morto Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. Gli esordi nelle radio e tv romane, il dolore dei colleghi - Il ricordo dell’azienda: “Perso un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano” ... msn.com

E’ morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni - A darne notizia è stata la Rai, che in una nota ha espresso «profonda tristezza per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e di raro spessore umano». calcioefinanza.it

Alessandro Tiberti, morto il giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. L'azienda: «Esempio al quale continuare a fare riferimento» #alessandrotiberti x.com

