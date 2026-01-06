Morto Alessandro Tiberti volto e voce di Rai Sport

È venuto a mancare Alessandro Tiberti, noto giornalista sportivo e volto di Rai Sport, all’età di 61 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, si spegne lasciando un vuoto nel mondo dello sport e del giornalismo. La sua professionalità e passione saranno ricordate da colleghi e appassionati.

Alessandro Tiberti, giornalista sportivo, è scomparso all’età di 61 anni. Ha combattuto a lungo con un brutto male che lo ha portato via. Così leggiamo sul sito internet di Rainews: “La scomparsa di  Alessandro Tiberti, volto e voce di  Rai Sport  per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

