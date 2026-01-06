Morto Alessandro Tiberti giornalista di Rai Sport | aveva 61 anni Gli esordi nelle radio e tv romane il dolore dei colleghi

È scomparso Alessandro Tiberti, giornalista e figura di riferimento di Rai Sport, a 61 anni. Con un lungo percorso iniziato nelle radio e tv romane, Tiberti ha dedicato oltre tre decenni alla cronaca sportiva, lasciando un’impronta significativa nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del giornalismo e per i colleghi che lo hanno stimato e apprezzato.

È morto all’età di 61 anni Alessandro Tiberti, giornalista e storico volto e voce di Rai Sport, dove ha lavorato per oltre trent’anni. La notizia è stata resa nota dalla Rai con un comunicato che esprime “profonda tristezza per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e di grande spessore umano”. “La Rai – si legge nella nota – si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore e vuole ricordarlo con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento”. Assunto in Rai nei primi anni Duemila, Tiberti era vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici di Rai Sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. Gli esordi nelle radio e tv romane, il dolore dei colleghi Leggi anche: Morto Alessandro Tiberti: volto e voce di Rai Sport aveva 61 anni, era malato da tempo Leggi anche: Morto Alessandro Tiberti, storico giornalista di Rai Sport La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. È morto il giornalista Alessandro Tiberti; E' morto Alessandro Tiberti, il giornalista di Rai Sport aveva 61 anni; Alessandro Tiberti, morto il giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. L'azienda: «Esempio al quale continuare a fare riferimento»; È morto Alessandro Tiberti: il giornalista sportivo della Rai aveva 61 anni. Morto Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. Gli esordi nelle radio e tv romane, il dolore dei colleghi - Il ricordo dell’azienda: “Perso un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano” ... quotidiano.net

È morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni. L’azienda: “Giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano” - Il giornalismo sportivo in lutto per la morte di Alessandro Tiberti, una vita dedicata alla Rai che lo ricorda con affetto e riconoscenza. ilfattoquotidiano.it

Chi era Alessandro Tiberti, il giornalista di Rai Sport morto a 61 anni: carriera, Olimpiadi e ricordo dei colleghi - La notizia è arrivata come un colpo secco nel mondo del giornalismo sportivo: Alessandro Tiberti è morto a 61 anni. alphabetcity.it

Alessandro Ambrosio di 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione - facebook.com facebook

Alessandro Tiberti, morto il giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. L'azienda: «Esempio al quale continuare a fare riferimento» #alessandrotiberti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.