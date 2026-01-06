Morto a 25 anni in casa con amici | ci sarà l’autopsia

È prevista l’autopsia sul giovane di 25 anni di origine bengalese trovato morto domenica sera in un’abitazione nel quartiere del Piano. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e a fornire elementi certi sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La procedura si svolgerà nei prossimi giorni, nel rispetto delle procedure giudiziarie e delle normative vigenti.

Verrà fatta l'autopsia sul 25enne di origine bengalese morto domenica sera in una abitazione del quartiere del Piano. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura, con il pm Rosario Lioniello, che vuole fare chiarezza sulle cause del decesso. La vittima, che era impiegato come operaio nei cantieri navali, era giovane e non aveva malattie pregresse o condizioni di salute precaria da far presagire al malore mortale che lo hanno portato ad avere un arresto cardiaco. Il 25enne domenica si trovava in via Lauro Rossi, insieme a degli amici, alcuni erano suoi connazionali, quando ha accusato il malore che lo ha fatto sedere su una poltrona.

Si sente male mentre è a casa di amici, 25enne si accascia e muore ad Ancona: disposta l’autopsia - È stata disposta l'autopsia sul corpo di un operaio di 25 anni morto ad Ancona mentre era ad una festa a casa di amici: si è sentito male e si è accasciato ... fanpage.it

Muore a 25 anni sul divano a casa di amici - Per oltre 40 minuti il personale sanitario ha provato a salvare il giovane ... ilfattovesuviano.it

