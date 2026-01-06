Morta a 12 anni per polmonite fulminante aperta inchiesta
La Procura di Padova ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo riguardo alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, avvenuta il 31 dicembre a causa di una polmonite fulminante. L'indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate a questo tragico evento.
La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
