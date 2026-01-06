Monreale danza Butoh e luci in Piazza Guglielmo | stasera va in scena Andromeda tra le Stelle
Stasera a Monreale, in piazza Guglielmo, si tiene lo spettacolo “Andromeda tra le Stelle”, una performance di danza Butoh accompagnata da luci suggestive. Questo evento rappresenta uno dei momenti principali del calendario natalizio del Comune, offrendo un’occasione di approfondimento culturale e artistico in un contesto cittadino ricco di atmosfera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte e teatro.
Il calendario degli eventi natalizi del Comune di Monreale raggiunge il suo culmine con un appuntamento di alto profilo artistico e grande suggestione visiva. Questa sera, 6 gennaio 2026, alle ore 18:30, Piazza Guglielmo II accoglierà "Andromeda tra le Stelle – Il Cielo d'Inverno", una performance multidisciplinare a cura della compagnia Sicula Butoh.
