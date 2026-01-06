Monossido killer nel cascinale a Biassono | morto un 63enne Non aveva soldi per il riscaldamento bruciava il carbone in un bidone

A Biassono, un uomo di 63 anni è deceduto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata dall’uso di un bidone per bruciare carbone, in un tentativo di riscaldarsi in condizioni di difficoltà economica. L’incidente ha evidenziato i rischi legati all’utilizzo di metodi di riscaldamento improvvisati e la difficile situazione di povertà che può portare a situazioni di pericolo.

Biassono (Monza Brianza), 6 gennaio 2026 – Dramma della miseria, un uomo ucciso da una intossicazione da monossido di carbonio. Il figlio, che ha scoperto il cadavere, anche lui ricoverato in ospedale per aver respirato la stessa sostanza. Chi è la vittima Luigi Deliso. Appare davvero come una tragedia provocata dall'indigenza quanto accaduto la scorsa notte a Biassono, in un cascinale di via Regina Margherita 14. Qui vivevano da un po' di tempo Luigi Deliso, classe 1962, origini campane, e il figlio, una quarantina d'anni. Nessun lavoro ufficiale, reddito quasi inesistente, padre e figlio non avevano nemmeno i soldi per pagare il riscaldamento.

Biassono, muore soffocato dal monossido, il figlio salvo per miracolo - BIASSONO – Si è consumata lontano dagli sguardi, nella notte dell’Epifania, una tragedia che racconta una realtà dura e spesso invisibile. mbnews.it

