Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, si è dimesso ieri mattina in seguito all’annuncio delle sue dimissioni avvenuto prima delle festività natalizie. L’architetto 44enne del PD ha poi firmato ufficialmente il documento, dichiarando di essere innocente. La sua decisione segna un importante passaggio amministrativo per la città, che ora si prepara ad affrontare il nuovo periodo di gestione istituzionale.

Al rientro dalla pausa natalizia, l’architetto 44enne Mattia Missiroli (Pd), ieri mattina ha formalizzato le dimissioni da sindaco di Cervia annunciate la sera del 23 dicembre scorso. La decisione era maturata al culmine di un drammatico crescendo per il partito e per l’istituzione rivierasca alla luce del fascicolo aperto dalla procura per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui l’ex primo cittadino rivierasco si sta separando. Missiroli è arrivato in Municipio verso le 8.30 per incontrare tra gli altri il vicesindaco. Poco prima dell’una, la firma delle dimissioni. Il gip Janos Barlotti aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dalla pubblica accusa ritenendo in estrema sintesi episodiche le contestazioni mosse: il pm titolare del fascicolo Angela Scorza ha presentato appello al tribunale della Libertà di Bologna tornando a chiedere la massima misura cautelare: l’udienza è stata fissata per lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Missiroli si dimette. Mattinata in municipio poi la firma del documento: "Ma sono innocente"

