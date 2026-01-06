Miretti Juve è lui l’oggetto del desiderio di mezza Serie A! Ecco tutte le squadre interessate
Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus, sta attirando l'interesse di diverse squadre della Serie A. Con la sessione di mercato invernale in corso, molte società stanno valutando le possibilità di ingaggiare il talento bianconero. In questo articolo, analizziamo le squadre coinvolte e le prospettive future per il calciatore.
Miretti Juve, è finito nel mirino di mezza Serie A! Ecco le squadre che vogliono il centrocampista bianconero Il calciomercato di gennaio si accende intorno al nome di Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, è diventato l’oggetto del desiderio di mezza Serie A, con club pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Miretti, la Spallettata è dietro l'angolo: nuovo ruolo sulla scia di Brozovic per blindarlo alla Juve - Per un allenatore dalla mente creativa e coraggiosa come Luciano Spalletti (copyright del Ceo Damien Comolli) le metamorfosi tecnico- tuttosport.com
Juventus, Romano: 'Miretti sta cambiando le gerarchie, Spalletti molto contento di lui' - Questa estate la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su Fabio Miretti, riportandolo a Torino dopo l’esperienza in prestito al Genoa. it.blastingnews.com
Juventus, Miretti sliding doors: da obiettivo del Napoli a 'imprevisto' per Spalletti contro Conte in emergenza - La stagione della Juventus ha cambiato volto nelle ultime settimane e, insieme al nuovo corso targato Luciano Spalletti, è tornato sotto i riflettori anche un protagonista inatteso: Fabio Miretti. calciomercato.com
#Miretti, ti vuole mezza Serie A. La #Juve fissa il prezzo per la cessione a titolo definitivo x.com
(Gds) "Formazioni #SassuoloJuve ore 20:45, Miretti sulla trequarti in avanti fiducia a David" https://ow.ly/ofbH50XSiFX - facebook.com facebook
