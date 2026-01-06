In un contesto di crescente tensione, alcuni ministri e leader si schierano a difesa della stampa libera, opponendosi a tentativi di censura legati al contratto nel servizio pubblico. I Cinquestelle cercano di mettere in discussione l’indipendenza del direttore Tommaso Cerno e del nostro quotidiano, che da settimane approfondisce il cosiddetto

Si attaccano al contratto nel servizio pubblico per chiederne il silenzio. In questo modo i Cinquestelle provano a mettere il bavaglio al direttore Tommaso Cerno e al lavoro del nostro quotidiano che da giorni sta facendo luce sul "metodo Report", tra consulenti e liste di "attenzionati". Per gli eredi di Grillo non si può criticare la trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci soprattutto se a farlo è un collaboratore (Cerno) del servizio pubblico. Con buona pace della libertà di stampa. Il mondo della politica, da ministri a semplici parlamentari, rifiuta però questa considerazione "a corrente alternata" della libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ministri e leader: "Stampa libera da difendere, vi siamo vicini"

