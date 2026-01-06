Mimmo Nasone è il nuovo presidente del Centro comunitario Agape | gli auguri di Falcomatà

Da reggiotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Comunitario Agape ha nominato Mimmo Nasone come nuovo presidente. In occasione di questa nomina, il sindaco Falcomatà ha espresso i propri auguri, auspicando un percorso di collaborazione e crescita per l’associazione. L’elezione di Nasone rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di promuovere inclusione e sviluppo sociale nel territorio.

"Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un affettuoso "in bocca al lupo" a Domenico "Mimmo" Nasone, neo presidente del Centro Comunitario Agape. La sua elezione rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno di vita speso al servizio del prossimo, confermando la sua figura come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

mimmo nasone 232 il nuovo presidente del centro comunitario agape gli auguri di falcomat224

© Reggiotoday.it - Mimmo Nasone è il nuovo presidente del Centro comunitario Agape: gli auguri di Falcomatà

Leggi anche: Gli auguri (e le battute) di Alessandro Paci. I cantieri a Firenze, i turisti in centro, il pranzo di Natale: “Auguri ai lettori più belli d’Italia”

Leggi anche: Gli auguri di Natale del presidente Marco Bucci: "Pace e speranza per tutti"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

mimmo nasone 232 nuovoFalcomatà: “auguri di buon lavoro a Mimmo Nasone, nuovo Presidente del Centro Comunitario Agape” - “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un affettuoso ‘in bocca al lupo’ a Domenico ‘Mimmo’ Nasone, neo Presidente del Centro Comunitario Agape. strettoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.