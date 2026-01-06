Mimmo Nasone è il nuovo presidente del Centro comunitario Agape | gli auguri di Falcomatà

Il Centro Comunitario Agape ha nominato Mimmo Nasone come nuovo presidente. In occasione di questa nomina, il sindaco Falcomatà ha espresso i propri auguri, auspicando un percorso di collaborazione e crescita per l’associazione. L’elezione di Nasone rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di promuovere inclusione e sviluppo sociale nel territorio.

