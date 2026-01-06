Mimmo Nasone è il nuovo presidente del Centro comunitario Agape | gli auguri di Falcomatà
Il Centro Comunitario Agape ha nominato Mimmo Nasone come nuovo presidente. In occasione di questa nomina, il sindaco Falcomatà ha espresso i propri auguri, auspicando un percorso di collaborazione e crescita per l’associazione. L’elezione di Nasone rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di promuovere inclusione e sviluppo sociale nel territorio.
"Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un affettuoso "in bocca al lupo" a Domenico "Mimmo" Nasone, neo presidente del Centro Comunitario Agape. La sua elezione rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno di vita speso al servizio del prossimo, confermando la sua figura come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
