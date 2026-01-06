Milano rimosse dalle strade una settantina di keybox

Nella giornata di ieri e questa mattina, la Polizia locale di Milano, in collaborazione con il Nuir, ha rimosso circa settanta keybox presenti su diverse strade della città. In particolare, quaranta di queste sono state eliminate nel Municipio 5. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine nelle aree interessate.

Milano, 6 gennaio 2026 – Ieri e stamane la Polizia locale in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade milanesi per il taglio delle keybox: diverse le località controllate e una settantina le keybox asportate, delle quali 40 in particolare nel Municipio 5. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l'installazione delle cosiddette 'lockbox' o 'keybox', le cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di bed and breakfast, su elementi dell'arredo urbano, segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico.

