Lunedì 5 gennaio, nel parchetto di viale Sarca a Milano, due quindicenni sono stati vittime di una rapina con coltello. L'episodio si è verificato nella periferia della città, vicino al Bicocca Village, e uno dei minorenni è stato ricoverato in condizioni gravi. Si tratta di un episodio che evidenzia la preoccupante escalation di episodi di violenza ai danni di giovani nella zona.

Ancora un episodio di violenza ai danni di minorenni nella città meneghina. Nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, in un parchetto di viale Sarca, alla periferia di Milano e non lontano dal Bicocca Village, due quindicenni sono stati avvicinati da un giovane armato di coltello. Secondo la ricostruzione dei ragazzi, il rapinatore avrebbe detto a uno di loro: “Voglio il tuo giubbotto”. L’amico ha cercato di difenderlo, ma il malvivente, descritto come nordafricano, lo ha colpito due volte, al volto e al torace, prima di fuggire. Il quindicenne ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda: le sue condizioni sono gravi, ma non rischia la vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Milano, rapina con coltello ai danni di un quindicenne: ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: E' indagato nell'inchiesta con Cuffaro, l'ex manager Colletti resta ai domiciliari: nella notte ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente a Savona: ricoverato in gravi condizioni al Gaslini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, difende un amico da una rapina: accoltellato; Milano, interviene per difendere l’amico da una rapina e viene accoltellato: 15enne in codice rosso; Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso amico da tentativo rapina; Capodanno a Milano: Misure di Sicurezza Rafforzate per Festeggiamenti Sicuri e Sereni.

Quindicenne difende amico da rapinatore a Milano, accoltellato al volto - Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. ansa.it